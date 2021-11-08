Япония впервые за 15 месяцев не зафиксировала ни одной смерти от COVID-19
В Японии падает заболеваемость коронавирусом - в воскресенье, 7 ноября, впервые не зафиксировали ни одной новой смерти
Об этом сообщает Associated Press .
В понедельник, 7 ноября, японские органы здравоохранения сообщили, что за предыдущие сутки не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.
Согласно данным министерства, последний раз ни одной смерти за сутки не произошло 2 августа 2020 года.
В понедельник Япония ослабила ограничения на въезд для полностью вакцинированных иностранных рабочих, студентов и путешествующих с бизнес-целью, если их поездка спланирована спонсорами и они соблюдают 10-дневную самоизоляцию.
Период самоизоляции для граждан Японии и проживающих в стране иностранцев сократили до трех дней вместо предыдущих десяти.
Сейчас в стране 74% полностью вакцинированы. Япония постепенно восстанавливает социальную и экономическую активность, хотя эксперты предостерегают от слишком быстрого ослабления карантинных ограничений.
Всего с начала пандемии в Японии зафиксировано 18 310 смертей в результате коронавируса.
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