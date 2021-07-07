Япония впервые вспомнила о российской киберугрозе в проекте стратегии нацбезопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

По данным японской стороны, существует вероятность, что Китай совершает кражу информации оборонительных технологических предприятий, в то время как Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей.

Новая стратегия кибербезопасности должна быть утверждена осенью. Япония для укрепления кибербезопасности готова проводить учения с США.