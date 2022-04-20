Япония увеличит до $300 млн размер кредита для Украины

Об этом он объявил в рамках онлайн-встречи представителей G7 по ситуации в Украине, передает NHK News.

Так, навстречи с лидерам "Большой семерки" по ситуации в Украине премьер-министр Японии объявил, что его страна увеличит размер кредита со 100 до 300 млн долларов.

Он также анонсировал новый пакет санкций против России. Подробности о новых ограничениях появятся в ближайшие дни.



Ранее он заявлял, что Япония готова в экстренном порядке предоставить Украине кредит на сумму минимум $100 млн.

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