Об этом сообщают в Kyodo News.

Отмечается, что министерство обороны Японии планирует развернуть второй пехотный полк в составе 15-й бригады Сухопутных сил самообороны на Окинаве.

Речь идет о запланированном увеличении количества подразделений связи, логистики и повышении высшего звания командира 15-й бригады от генерал-майора к генералу. Тогда это станет эквивалентным званию командующего 3-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, который также базируется на Окинаве.

Известно, что 15-я бригада, базирующаяся в столице префектуры Окинава Наха, считается авангардом защиты цепи островов Нансей, включая Окинаву, простирающуюся юго-западнее Кюсю до Тайваня. В настоящее время бригада насчитывает около 2200 военнослужащих.

Вероятно, запланированные изменения вступят в силу уже к концу этого года.

Еще в 2016 году Япония создала подразделение прибрежного наблюдения на острове Йонагуни, расположенном в 100 километрах от Тайваня. Также были созданы ракетные подразделения на нескольких островах недалеко от группы небольших безлюдных островов Сенкаку. На последние Китай также высказывает претензии.

17 сентября в ЦРУ отметили, что Китай планирует захватить Тайвань до 2027 года. В разведывательном управлении подчеркнули, что ключевой должен быть именно 2027 год, потому что тогда будет отмечаться 100-летие создания Народно-освободительной армии Китая и это будет совпадать с плановым выведением из строя некоторых американских военных кораблей.

21 октября командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей предположил, что конфликт Китая и Тайваня может начаться в этом или в следующем году.

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