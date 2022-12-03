Япония увеличит численность войск на Окинаве из-за угрожающей активности Китая, - СМИ
Министерство обороны Японии намерено развернуть второй пехотный полк в составе 15-й бригады Сухопутных сил самообороны на Окинаве для усиления защиты отдаленных юго-западных островов и реагирования в случае чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня
Об этом сообщают в Kyodo News.
Отмечается, что министерство обороны Японии планирует развернуть второй пехотный полк в составе 15-й бригады Сухопутных сил самообороны на Окинаве.
Речь идет о запланированном увеличении количества подразделений связи, логистики и повышении высшего звания командира 15-й бригады от генерал-майора к генералу. Тогда это станет эквивалентным званию командующего 3-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, который также базируется на Окинаве.
Известно, что 15-я бригада, базирующаяся в столице префектуры Окинава Наха, считается авангардом защиты цепи островов Нансей, включая Окинаву, простирающуюся юго-западнее Кюсю до Тайваня. В настоящее время бригада насчитывает около 2200 военнослужащих.
Вероятно, запланированные изменения вступят в силу уже к концу этого года.
Еще в 2016 году Япония создала подразделение прибрежного наблюдения на острове Йонагуни, расположенном в 100 километрах от Тайваня. Также были созданы ракетные подразделения на нескольких островах недалеко от группы небольших безлюдных островов Сенкаку. На последние Китай также высказывает претензии.
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