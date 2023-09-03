Япония усилит борьбу с квазилегальными наркотиками
Правительство Японии планирует усилить борьбу с технически легальными наркотиками на фоне ряда недавних случаев, когда молодые люди получили серьезные негативные последствия от употребления определенных веществ
Об этом заявили представители министерства здравоохранения, передает Kyodo.
Отмечается, что некоторые из этих продуктов, в состав которых входит частично измененная форма каннабиса, оказались вреднее, чем сам каннабис. В связи с тем, что количество таких случаев растет, министерство расследует деятельность продавцов и добавило эти вещества в список незаконных "опасных наркотиков".
В министерстве также заявили, что правительство планирует провести заседание не позже этого месяца, чтобы официально отреагировать на наркотики, часто продаваемые в Интернете и магазинах, обозначенные как "легальный каннабис".
По данным министерства, с марта по июнь этого года у девяти человек, употреблявших эти продукты, наблюдались симптомы, включая нарушения сознания и судороги, восемь из них нуждались в госпитализации.
В июле министерство провело выездные проверки трех магазинов в префектурах Канагава, Осака и Токусима и приказало им прекратить продажу технически легальных наркотиков.
Японское законодательство ограничивает наличие тетрагидроканабинола – психоактивного соединения, которое естественным образом содержится в листьях и цветах конопли. Однако вредное вещество, обнаруженное в этих наркотиках, является модифицированной формой ТГК с изменениями в химической структуре, что освобождает его от правового контроля.
Министерство называет это вещество "аналогом ТГК" и заявляет, что тестирование, в том числе на животных, показало, что оно такое же или даже более опасное, чем ТГК.
В июле министерство добавило два препарата, которые оно признало вредными для здоровья, в список запрещенных веществ в соответствии с законом о фармацевтических препаратах и медицинских изделиях. Эта классификация относит их к категории опасных наркотиков, что делает их продажу или хранение незаконным, за исключением медицинских целей.
Опасные наркотики ранее были известны как наркотики-лазейки, которые стали рассматриваться как основная общественная проблема с 2013 года.
- 26 августа сообщалось, что испанская полиция в порту "Альхесирас" изъяла рекордную партию кокаина - 9,5 тонны наркотика обнаружили в транспортном контейнере из Эквадора среди коробок с бананами.
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