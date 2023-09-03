Япония усилит борьбу с квазилегальными наркотиками

Об этом заявили представители министерства здравоохранения, передает Kyodo.

Отмечается, что некоторые из этих продуктов, в состав которых входит частично измененная форма каннабиса, оказались вреднее, чем сам каннабис. В связи с тем, что количество таких случаев растет, министерство расследует деятельность продавцов и добавило эти вещества в список незаконных "опасных наркотиков".

В министерстве также заявили, что правительство планирует провести заседание не позже этого месяца, чтобы официально отреагировать на наркотики, часто продаваемые в Интернете и магазинах, обозначенные как "легальный каннабис".

По данным министерства, с марта по июнь этого года у девяти человек, употреблявших эти продукты, наблюдались симптомы, включая нарушения сознания и судороги, восемь из них нуждались в госпитализации.

В июле министерство провело выездные проверки трех магазинов в префектурах Канагава, Осака и Токусима и приказало им прекратить продажу технически легальных наркотиков.

Японское законодательство ограничивает наличие тетрагидроканабинола – психоактивного соединения, которое естественным образом содержится в листьях и цветах конопли. Однако вредное вещество, обнаруженное в этих наркотиках, является модифицированной формой ТГК с изменениями в химической структуре, что освобождает его от правового контроля.

Министерство называет это вещество "аналогом ТГК" и заявляет, что тестирование, в том числе на животных, показало, что оно такое же или даже более опасное, чем ТГК.

В июле министерство добавило два препарата, которые оно признало вредными для здоровья, в список запрещенных веществ в соответствии с законом о фармацевтических препаратах и медицинских изделиях. Эта классификация относит их к категории опасных наркотиков, что делает их продажу или хранение незаконным, за исключением медицинских целей.

Опасные наркотики ранее были известны как наркотики-лазейки, которые стали рассматриваться как основная общественная проблема с 2013 года.