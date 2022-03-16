Япония упростила условия въезда для беженцев из Украины
Правительство Японии разрешило въезд украинцам, даже если у них нет родственников или знакомых в Японии, которые могли бы выступить как поручитель
Об этом пишет Japan Today.
Правительство планирует изучать каждый случай и выдавать краткосрочную визу. Это позволит изменить краткосрочную визу на визу с правом трудовой деятельности на один год.
Около 1900 украинцев имеют разрешение на пребывание Японии. Въезд перемещенных лиц из Украины сначала требовал, чтобы поручителями были родственники или знакомые в Японии. По таким основаниям с 24 февраля по 13 марта Япония приняла 47 беженцев.
"Мы будем гибко реагировать на визовый статус, достаточно учитывая ситуацию, с которой сталкиваются эвакуированные", - сказал министр юстиции Эсихиса Фурукава.
- Напомним, 15 марта Япония расширила санкции против России.
- Посол Украины в Японии Сергей Корсунский подписал соглашение о безвозмездной передаче защитного орудия для нужд Вооруженных сил Украины.
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