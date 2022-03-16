Япония упростила условия въезда для беженцев из Украины

Об этом пишет Japan Today.



Правительство планирует изучать каждый случай и выдавать краткосрочную визу. Это позволит изменить краткосрочную визу на визу с правом трудовой деятельности на один год.



Около 1900 украинцев имеют разрешение на пребывание Японии. Въезд перемещенных лиц из Украины сначала требовал, чтобы поручителями были родственники или знакомые в Японии. По таким основаниям с 24 февраля по 13 марта Япония приняла 47 беженцев.



"Мы будем гибко реагировать на визовый статус, достаточно учитывая ситуацию, с которой сталкиваются эвакуированные", - сказал министр юстиции Эсихиса Фурукава.

Напомним, 15 марта Япония расширила санкции против России.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский подписал соглашение о безвозмездной передаче защитного орудия для нужд Вооруженных сил Украины.