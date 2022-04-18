Япония упростила правила въезда с домашними животными для украинских беженцев

Об этом сообщает Tass.



Согласно действующим правилам владельцы должны вакцинировать своих питомцев от бешенства дважды за полгода перед поездкой в Японию. Или животным придется пройти шестимесячный карантин по прибытии в страну.



Учитывая сложную гуманитарную ситуацию, Токио позволит украинским беженцам брать с собой своих домашних животных, не дожидаясь полугода. Однако при въезде в Японию владельцам придется предоставить доказательства двойной вакцинации животных. Кроме того, владельцы также должны будут еженедельно отчитываться о состоянии своих питомцев.

Напомним, Bulgaria Air отменила все сборы за перевозку домашних животных на своих регулярных прямых рейсах при условии, что пассажиры имеют украинские паспорта или карты беженца.

Украинским беженцам разрешили привозить домашних животных в Северную Ирландию. Швейцария упразднила карантин для животных, которых привозят украинские беженцы.