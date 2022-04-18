Япония упростила правила въезда с домашними животными для украинских беженцев
Правительство Японии упростило условия въезда беженцам из Украины с домашними животными
Об этом сообщает Tass.
Согласно действующим правилам владельцы должны вакцинировать своих питомцев от бешенства дважды за полгода перед поездкой в Японию. Или животным придется пройти шестимесячный карантин по прибытии в страну.
Учитывая сложную гуманитарную ситуацию, Токио позволит украинским беженцам брать с собой своих домашних животных, не дожидаясь полугода. Однако при въезде в Японию владельцам придется предоставить доказательства двойной вакцинации животных. Кроме того, владельцы также должны будут еженедельно отчитываться о состоянии своих питомцев.
- Напомним, Bulgaria Air отменила все сборы за перевозку домашних животных на своих регулярных прямых рейсах при условии, что пассажиры имеют украинские паспорта или карты беженца.
- Украинским беженцам разрешили привозить домашних животных в Северную Ирландию. Швейцария упразднила карантин для животных, которых привозят украинские беженцы.
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