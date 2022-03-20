Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир Япония требует от Индии четкой реакции на войну в Украине, - Reuters

Япония требует от Индии четкой реакции на войну в Украине, - Reuters

20 мартa, 2022 воскресенье
05:34
Мир

Премьер-министр Японии Фумио Кисида требует у индийского коллеги Нарендри Моде отреагировать по поводу военного вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает Reuters .

Индия и Япония являются участниками QUAD (Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности), в которую также входят США и Австралия. Индия является единственным членом QUAD, которая не осудила вторжение.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обратился к индийскому коллеге Нарендри Моде с просьбой по поводу четкой позиции по вторжению РФ в Украину.

Моди воздержался от прямых комментариев по Украине, но отметил, что геополитические инциденты "составляют новые проблемы".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Индия
война с Россией
русская агрессия
война
Читайте также:
Кинджал
19 мартa, 2022 суббота
Россияне говорят "гиперзвуковая ракета", я говорю "ха-ха-ха", – военный авиатор
китай
19 мартa, 2022 суббота
Китай уже активизировался, – политолог-международник
ППО ЗСУ
19 мартa, 2022 суббота
НАТО согласовал механизм поставки в Украину комплексов ПВО
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
20 мартa
04:47
Под Бердянском оккупанты заблокировали автобусы, которые пытались эвакуировать людей из Мариуполя в Запорожье
04:25
Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 20 марта
04:16
Ярик хотел ехать со мной в Киев в терроборону, но я ему отказал, - футболист Селезнев рассказал, как Ракицкий вел себя после начала войны
03:29
Президент Швейцарии заявил о готовности принять переговоры Украины с Россией
03:06
Украинцы доказали, что умеют воевать профессиональнее армии, которая воюет десятки лет в разных регионах. Чернобаевка войдет в историю войн, - Зеленский в обращении
02:59
В России есть бездонный человеческий ресурс и достаточно техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить, что с вами сделали за эти годы? Вы перестали замечать ваши потери, - Зеленский
02:41
Зеленский запретил деятельность ОПЗЖ, "Партии Шария" и еще 9 партий во время военного положения
02:21
Тревожный сигнал: в МВД заявили, что российская техника подходит к белорусско-украинской границе
01:59
Центр противодействия дезинформации объяснил украинцам, что такое "закрытое небо"
01:44
Россия не смогла получить контроль в воздухе, поэтому рассчитывает на оружие дальнего действия, - Британская разведка
01:24
"Они любят войну: в Украине создали веб-сайт с перечнем звезд, поддерживающих Путина
00:58
Мобильные операторы работают над восстановлением мобильной связи и доступом в интернет для украинцев, - Госспецсвязи
00:45
Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки", - Генштаб ВСУ о провале РФ в создании "ХНР"
00:33
Убежавшие из города на окраину мариупольцы умирают от голода, - глава Донецкой ОГА
00:11
Роман Зозуля
Все вышли уже на игру, а ты сидишь заперт в туалете, чтобы никто не видел, и заказываешь бронежилеты, - футболист Зозуля рассказал о жизни во время войны
2022, суббота
19 мартa
23:59
В ЦПД СНБО назвали основные российские фейки 19 марта
23:40
Алексей Данилов
Обещанные системы ПВО поступят в Украину в ближайшие дни, - Данилов
23:22
Собаки много не съедят и волки всех не сгрызут, - председатель Николаевской ОВА просит людей помогать собирать тела ликвидированных врагов и воздерживаться от мародерства
23:09
РФ накопила резервы и перебросила в Украину 10-20 батальонно-тактических групп - Арестович
22:44
Гендиректор "Азовстали": имеем опыт запуска предприятий после долгой остановки, все отстроим
22:37
"Слуга народа" стал вторым по популярности среди сериалов у Netflix
22:25
Временно недоступен: Приват24 не будет работать до 10 утра 20 марта
22:19
Три из четырех крупнейших нефтесервисных компаний заявили о выходе с рынка России
22:18
База данных потенциальных коллаборантов: НАПК формирует реестр
22:01
Восемь из десяти зеленых коридоров сработали: Верещук об итогах эвакуации в субботу
21:58
Михаил Подоляк
"Это моральная ответственность": в ОП отреагировали на инициативу Польши по "Плану Маршалла №2"
21:49
Петро Порошенко
Порошенко предложил Байдену посетить Украину во время визита в Европу, - CNN
21:39
Россия снова обстреляла Новые Петровцы в Киевской области
21:23
Без света почти 900 тыс. человек, без газа – почти 300 тыс.: правительство о ситуации с энергоснабжением
21:20
Эксклюзив
китай
Китай хочет от Москвы окончательного оформления своих интересов, – экс-депутат Госдумы
21:18
При попытке открыть новый фронт в Европе Россию разобьют, – экс-командующий силами США в Европе
21:11
На Донбассе украинские военные отбили 10 атак врага, уничтожили около 100 оккупантов и около 30 единиц техники, - штаб ООС
21:08
В Харькове снова обстрелы: есть погибшие
21:07
Эксклюзив
Очередь фур на польско-белорусской границе протянулась на 40 км, - активистка
21:04
Российские войска продолжают нести значительные потери и не выполняют поставленные задачи, - Генштаб ВСУ
20:48
На восточном направлении уничтожены около 150 российских военных, более 30 единиц техники, самолет и БПЛА, - ОТГ "Восток"
20:41
Алексей Данилов
Данилов призвал МАГАТЭ приехать на захваченные россиянами украинские АЭС
20:41
Эксклюзив
Путин готов к ядерной войне с НАТО. Агрессора нужно встречать в Украине, пока он не выбрал новую жертву, - Фельштинский
20:38
Эксклюзив
Россияне говорят "гиперзвуковая ракета", я говорю "ха-ха-ха", – военный авиатор
20:31
Заявление КБ "Луч" о препятствовании агентами ФСБ и ГРУ МО России работе Укроборонпрома
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV