Япония требует от Индии четкой реакции на войну в Украине, - Reuters
Премьер-министр Японии Фумио Кисида требует у индийского коллеги Нарендри Моде отреагировать по поводу военного вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает Reuters .
Индия и Япония являются участниками QUAD (Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности), в которую также входят США и Австралия. Индия является единственным членом QUAD, которая не осудила вторжение.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида обратился к индийскому коллеге Нарендри Моде с просьбой по поводу четкой позиции по вторжению РФ в Украину.
Моди воздержался от прямых комментариев по Украине, но отметил, что геополитические инциденты "составляют новые проблемы".
- Из-за полномасштабного вторжения РФ посольство Индии в Украине временно перемещается из Киева в Польшу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное