Япония требует от Индии четкой реакции на войну в Украине, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .



Индия и Япония являются участниками QUAD (Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности), в которую также входят США и Австралия. Индия является единственным членом QUAD, которая не осудила вторжение.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида обратился к индийскому коллеге Нарендри Моде с просьбой по поводу четкой позиции по вторжению РФ в Украину.



Моди воздержался от прямых комментариев по Украине, но отметил, что геополитические инциденты "составляют новые проблемы".

Из-за полномасштабного вторжения РФ посольство Индии в Украине временно перемещается из Киева в Польшу.

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