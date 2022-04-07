Япония требует от Гаагского суда расследовать преступления РФ в Киевской области
Япония обратилась в Международный уголовный суд (МКС) с просьбой расследовать убийство гражданских лиц в Киевской области Россией как возможное военное преступление
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает CNN .
"Убийство этих невинных мирных жителей является военным преступлением, и наша страна обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать это. Я считаю, что Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности", - сказал Кисида журналистам.
В понедельник, 4 апреля, министр выразил шок и обеспокоенность в ответ на "ужасные зверства", совершенные против мирного населения Украины в городе Буча на окраине Киева.
- Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен четко сказала, что российские власти будут отвечать за военные преступления , совершенные на территории Украины.
- Немецкая разведка считает, что убийства гражданских могли быть частью "четкой стратегии" России по поводу устрашения мирного населения и подавления сопротивления.
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