Япония требует от Гаагского суда расследовать преступления РФ в Киевской области

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает CNN .



"Убийство этих невинных мирных жителей является военным преступлением, и наша страна обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать это. Я считаю, что Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности", - сказал Кисида журналистам.



В понедельник, 4 апреля, министр выразил шок и обеспокоенность в ответ на "ужасные зверства", совершенные против мирного населения Украины в городе Буча на окраине Киева.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен четко сказала, что российские власти будут отвечать за военные преступления , совершенные на территории Украины.

Немецкая разведка считает, что убийства гражданских могли быть частью "четкой стратегии" России по поводу устрашения мирного населения и подавления сопротивления.