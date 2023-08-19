Об этом сообщило издание Kyodo.

Используя преимущества недавнего сближения между Японией и Южной Кореей, лидеры объявили о "новой главе" в их трехсторонних отношениях во время президентской резиденции в Кэмп Дэвиде под Вашингтоном.

Стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Йол договорились о ряде инициатив, направленных на то, чтобы сделать их основу для сотрудничества более прочным и способным лучше реагировать на влияющие события. их коллективные интересы и безопасность.

В совместном заявлении, которое получило название "Дух Кэмп-Дэвида", также упоминается "опасное и агрессивное поведение" Китая в региональных водах, хотя ранее официальные лица, участвовавшие в процессе ее подготовки, заявляли, что Южная Корея выразила оговорку прямой критики. Пекина.

По словам японских чиновников, это первый раз, когда три страны назвали Китай по имени в совместном заявлении лидеров.

"Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в документе, отмечая, что три страны особенно против милитаризации восстановленных объектов в Южнокитайском море, рискованного использования судов береговой и морской милиции и принудительных мер.

В частности, известно, что инициативы также предусматривают проведение трехстороннего саммита по меньшей мере раз в год, а также других встреч высокопоставленных должностных лиц, регулярное проведение совместных оборонных учений в различных сферах, запуск механизма раннего предупреждения о перебоях в поставке ключевых промышленных товаров, а также тесное сотрудничество над новыми технологиями, такими как искусственный интеллект.

Эти шаги призваны закрепить прогресс, достигнутый Соединенными Штатами и двумя их ключевыми азиатскими союзниками за последние месяцы, и встроить их рамки в архитектуру Индо-Тихоокеанского региона, заявили чиновники.