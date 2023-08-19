Япония, США, Южная Корея договорились быстро консультироваться в случае "угроз" на фоне более агрессивных действий Китая и КНДР
Лидеры Японии, США и Южной Кореи договорились в пятницу об обязательстве быстро консультироваться друг с другом для координации своих ответов на "провокации" и "угрозы" на фоне более агрессивных действий Китая и эскалации воинственности Северной Кореи.
Об этом сообщило издание Kyodo.
Используя преимущества недавнего сближения между Японией и Южной Кореей, лидеры объявили о "новой главе" в их трехсторонних отношениях во время президентской резиденции в Кэмп Дэвиде под Вашингтоном.
Стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Йол договорились о ряде инициатив, направленных на то, чтобы сделать их основу для сотрудничества более прочным и способным лучше реагировать на влияющие события. их коллективные интересы и безопасность.
В совместном заявлении, которое получило название "Дух Кэмп-Дэвида", также упоминается "опасное и агрессивное поведение" Китая в региональных водах, хотя ранее официальные лица, участвовавшие в процессе ее подготовки, заявляли, что Южная Корея выразила оговорку прямой критики. Пекина.
По словам японских чиновников, это первый раз, когда три страны назвали Китай по имени в совместном заявлении лидеров.
"Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в документе, отмечая, что три страны особенно против милитаризации восстановленных объектов в Южнокитайском море, рискованного использования судов береговой и морской милиции и принудительных мер.
В частности, известно, что инициативы также предусматривают проведение трехстороннего саммита по меньшей мере раз в год, а также других встреч высокопоставленных должностных лиц, регулярное проведение совместных оборонных учений в различных сферах, запуск механизма раннего предупреждения о перебоях в поставке ключевых промышленных товаров, а также тесное сотрудничество над новыми технологиями, такими как искусственный интеллект.
Эти шаги призваны закрепить прогресс, достигнутый Соединенными Штатами и двумя их ключевыми азиатскими союзниками за последние месяцы, и встроить их рамки в архитектуру Индо-Тихоокеанского региона, заявили чиновники.
- Накануне стало известно, что Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
- 19 августа сообщалось, что американский президент в своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем назвал аргументацию российского диктатора Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину "уморительной".
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