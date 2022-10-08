Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения с участием авианосной группы
Япония и США проводят совместные военные учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне ракетных пусков Северной Кореи
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
"В условиях все более серьезной обстановки в плане безопасности вокруг Японии, включая неоднократные запуски баллистических ракет Северной Корей, Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США проводят двусторонние учения", - говорится в заявлении Пентагона.
К учениям, проводимым в Японском море, привлечена ударная группа авианосца USS Ronald Reagan, два эсминца ВМС Японии и один южнокорейский эсминец.
"Эти учения посылают четкий сигнал о союзническом единстве между нашими странами и повышают оперативную совместимость наших коллективных сил", - говорится в совместном заявлении трех стран-участниц.
- Известно, что США проводят двусторонние учения с Южной Кореей у восточного побережья Корейского полуострова в рамках своих первых учений за пять лет.
- 1 сентября минобороны сообщило, что Китай имитирует атаки на Военно-морские силы США. КНР сосредотачивает свои усилия на первой цепи островов, которая проходит от Японии через Тайвань, Филиппины и дальше к Борнео, окружая прибрежные моря Китая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное