Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"В условиях все более серьезной обстановки в плане безопасности вокруг Японии, включая неоднократные запуски баллистических ракет Северной Корей, Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США проводят двусторонние учения", - говорится в заявлении Пентагона.

К учениям, проводимым в Японском море, привлечена ударная группа авианосца USS Ronald Reagan, два эсминца ВМС Японии и один южнокорейский эсминец.

"Эти учения посылают четкий сигнал о союзническом единстве между нашими странами и повышают оперативную совместимость наших коллективных сил", - говорится в совместном заявлении трех стран-участниц.

Известно, что США проводят двусторонние учения с Южной Кореей у восточного побережья Корейского полуострова в рамках своих первых учений за пять лет.

1 сентября минобороны сообщило, что Китай имитирует атаки на Военно-морские силы США. КНР сосредотачивает свои усилия на первой цепи островов, которая проходит от Японии через Тайвань, Филиппины и дальше к Борнео, окружая прибрежные моря Китая.

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