Япония, США и Южная Корея пообещали беспрецедентный ответ при применении КНДР ядерного оружия

Об этом сообщает Reuters .

Так, в среду, 26 октября, на пресс-конференции в Токио представители Японии, Южной Кореи и США заявили, что они считают, что Северная Корея может впервые с 2017 года возобновить испытания ядерного оружия.

"Мы согласились, что потребуется беспрецедентный масштаб ответа, если Северная Корея продолжит седьмое ядерное испытание", - заявил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хэн Дон.

Его коллега, заместитель госсекретаря США Венди Шерман, призвала КНДР воздержаться от дальнейших провокаций. По ее словам, такие действия "безрассудны и глубоко дестабилизируют регион". Также Шерман подчеркнула, что любое испытание ядерного оружия со стороны Северной Кореи будет иметь последствия безопасности всего мира.

"Мы действительно надеемся, что все в Совете Безопасности поймут, что любое применение ядерного оружия изменит мир невероятным образом", - сказала Шерман.

Вицеминистр иностранных дел Такео Мори добавил, что США, Япония и Южная Корея договорились о дальнейшем укреплении возможностей сдерживания и реагирования японско-американского и южнокорейского альянсов. Также они будут способствовать дальнейшему сотрудничеству в области безопасности между тремя странами.