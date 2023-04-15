Япония, США и Южная Корея планируют усилить обмен данными о ракетных испытаниях КНДР
Высокопоставленные чиновники оборонных ведомств Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи договорились активизировать трехсторонний обмен информацией в режиме реального времени о ракетных пусках Северной Кореи
Об этом сообщает издание Kyodo .
Отмечается, что соглашение было достигнуто в Вашингтоне через день после того, как Пхеньян заявил об испытании новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.
Союзники также заявили, что обсудили пути возобновления трехсторонних учений их вооруженных сил для "более эффективного" поддержания мира и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе.
На фоне потепления в отношениях между Японией и Южной Кореей три страны впервые с 2020 года провели эту встречу на уровне уполномоченных лиц.
В настоящее время США имеют системы обмена информацией о запусках, траектории полетов и падении северокорейских ракет отдельно с Японией и Южной Кореей, но у их азиатских союзников нет механизма обмена такой информацией в режиме реального времени.
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Издание отмечает, что во время встречи официальные лица сообщили, что они также обсудили регулярное проведение трехсторонних тренировок по противоракетной обороне и противолодочных учений для сдерживания и реагирования на действия Северной Кореи, особенно на фоне сообщений Пхеньяна об испытаниях в четверг новой твердотопливной МБР Hwasong-18.
Недавно Южная Корея сообщила Японии о полном возобновлении действия соглашения об обмене военной информацией GSOMIA, однако этот механизм не позволяет им обмениваться данными в реальном времени.
Сближение Сеула и Токио подогрело ожидания укрепления трехстороннего сотрудничества. Кроме того, Соединенные Штаты выразили полную поддержку возобновлению обязательств Южной Кореи и Японии и заявили о готовности содействовать коммуникации между их оборонными ведомствами, особенно с использованием GSOMIA.
Кроме Северной Кореи, представители трех стран подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, где Китай наращивает свою военную активность, и необходимость поддержки усилий Украины в отражении вторжения РФ.
- Ранее лидер Северной Кореи призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны.
- В начале апреля страна провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
- А недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усилить сдерживание войны в стране "более практичными и наступательными методами", чтобы противостоять "агрессии" со стороны США и Южной Кореи.
- Утром 13 апреля Северная Корея произвела запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря.
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