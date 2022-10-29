Япония создаст объединенное военное командование в связи с усилением напряженности между Китаем и Тайванем, - Reuters
Япония в рамках масштабной оборонной реформы создаст объединенное военное командование в связи с усилением напряженности между Китаем и Тайванем
Об этом информирует Reuters .
Правительство Японии планирует обеспечить функционирование объединенного командования до 2024 года. Задачей командования станет координация стратегии и усиление оборонного сотрудничества между армиями Японии и США.
Контролировать командование будет объединенный командующий. Это новосозданная должность, которая будет подчиняться непосредственно министру обороны Японии.
Новые договоренности включат в масштабную оборонительную реформу, которую японское правительство обнародует до конца года.
- 26 октября стало известно, что США, Япония и Южная Корея предупредили о беспрецедентном масштабе ответа при применении КНДР ядерного оружия.
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