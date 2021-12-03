Япония создала систему проверки вакцинации путем распознавания лица

Об этом сообщает Kyodo.



В пятницу, 3 декабря, представители NEC заявили о полномасштабном внедрении системы, позволяющей отказаться от приложений или документов в смартфонах для подтверждения вакцинации.



Компания отмечает, что технология точная на 99,9%, даже когда пользователь носит маску.



Граждане должны будут зарегистрировать историю вакцинации и отправить фотографию своего лица. Система будет сканировать их лицо с помощью камеры у входа в помещение и в течение нескольких секунд подтверждать их статус вакцинации.



Ожидается, что система поможет избежать очередей и уменьшить количество необходимого персонала на туристических объектах и местах проведения массовых мероприятий.



В ноябре 2021 года NEC успешно провела пробное использование этой технологии в районах вблизи горы Фудзи.



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