Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Дохе закончился победой Японии со счетом 2:1. Хотя испанцы и вышли вперед на 11-й минуте, благодаря голу Альваро Мораты, но не сумели удержать преимущество и дважды пропустили на старте второго тайма. Героями для Японии стали Ао Танака и Рицу Доан.

Япония одержала победу в группе E и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с 6 очками. Испания набрала 4 балла и опередила Германию по дополнительным показателям "забитых-пропущенных".

Последняя позиция и 3 очка у Коста-Рики.

В плей-офф ЧМ Япония сыграет против Хорватии, а Испания из Марокко. Матчи пройдут 5-6 декабря.

ЧМ-2022

3-й тур. Группа E

1 декабря

Япония – Испания 2:1

Голы: Доан, 48, Танака, 51 - Мората, 11

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