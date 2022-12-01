Япония совершила камбэк в матче против Испании и вышла в плей-офф ЧМ-2022
В 3-м туре групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная Японии победила Испанию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Дохе закончился победой Японии со счетом 2:1. Хотя испанцы и вышли вперед на 11-й минуте, благодаря голу Альваро Мораты, но не сумели удержать преимущество и дважды пропустили на старте второго тайма. Героями для Японии стали Ао Танака и Рицу Доан.
Япония одержала победу в группе E и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с 6 очками. Испания набрала 4 балла и опередила Германию по дополнительным показателям "забитых-пропущенных".
Последняя позиция и 3 очка у Коста-Рики.
В плей-офф ЧМ Япония сыграет против Хорватии, а Испания из Марокко. Матчи пройдут 5-6 декабря.
ЧМ-2022
3-й тур. Группа E
1 декабря
Япония – Испания 2:1
Голы: Доан, 48, Танака, 51 - Мората, 11
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