Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований и Синьхуа .

"57-метровая ракета взлетела с пусковой площадки в космическом центре Танегасима в префектуре Кагошима на юго-западе Японии, во вторник утром, как и было запланировано, но получила команду самоуничтожиться через несколько минут после взлета, поскольку двигатель второй ступени не сработал", - говорят в Агентстве аэрокосмических исследований Японии.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кейко Нагаока заявила, что власти создадут штаб для расследования провала миссии.

Такому неудачному пуску предшествовали несколько отмененных попыток за последние месяцы.

Как пишет издание, ракет Н3 – это наследница японской ракеты Н2А, ранее служившей основным пусковым транспортом, имевшая на борту наблюдательный спутник, разработанный для помощи в реагировании на природные катаклизмы.