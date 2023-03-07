Япония снова не смогла вывести спутники на орбиту, ракета самоуничтожилась
Японская ракета-носитель получила команду на самоуничтожение после поломки одного из двигателей. Это стало вторым упраздненным выводом на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли
Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований и Синьхуа .
"57-метровая ракета взлетела с пусковой площадки в космическом центре Танегасима в префектуре Кагошима на юго-западе Японии, во вторник утром, как и было запланировано, но получила команду самоуничтожиться через несколько минут после взлета, поскольку двигатель второй ступени не сработал", - говорят в Агентстве аэрокосмических исследований Японии.
Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кейко Нагаока заявила, что власти создадут штаб для расследования провала миссии.
Такому неудачному пуску предшествовали несколько отмененных попыток за последние месяцы.
Как пишет издание, ракет Н3 – это наследница японской ракеты Н2А, ранее служившей основным пусковым транспортом, имевшая на борту наблюдательный спутник, разработанный для помощи в реагировании на природные катаклизмы.
- Ранее мы писали, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с 53 мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink.
- А Иран планирует в конце 2023 года в сотрудничестве с Россией вывести два спутника собственной разработки на орбиту.
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