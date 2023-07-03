Япония склоняется к более мягким правилам по искусственному интеллекту по сравнению с ЕС, - профессор Мацуо
Более мягкий подход Японии к регулированию искусственного интеллекта может омрачить усилия ЕС по установлению своих правил как глобального стандарта
Об этом информирует Reuters .
Глава правительственного совета по стратегии ИИ, профессор Токийского университета Ютака Мацуо, назвал правила ЕС "немного слишком суровыми".
"Из ЕС вопрос заключается не столько в том, как продвигать инновации, сколько в том, чтобы заставить уже крупные компании взять на себя ответственность", – сказал Мацуо.
Достижения в области генеративного искусственного интеллекта компаниями, такими как OpenAI, при поддержке Microsoft вызывают волнение и беспокойство из-за потенциала трансформации бизнеса и общества. ШИ является одной из технологий, за разработку которых США и союзные промышленные демократии соревнуются с Китаем, наряду с передовыми полупроводниками и квантовыми компьютерами.
"Есть вещи, которые действительно вызывают беспокойство, и я думаю, что эти вещи, вероятно, должны беспокоить любую демократию. С партнерами-единомышленниками и друзьями, такими как Япония или США, я думаю, что важно объяснить, что мы сделали" , – считает глава промышленности ЕС Тьерри Бретон о регуляторном подходе ЕС.
Сообщается, что искусственный интеллект поможет Японии справиться с сокращением населения и дефицитом рабочей силы. Это также может стимулировать спрос на передовые чипы, которые планирует производить правительственное предприятие Rapidus для возобновления лидерства Японии в технологиях.
По словам экспертов, вычислительная мощность Японии, определяемая наличием графических процессоров (GPU) для обучения ИИ, значительно отстает от американской.
"Если вы увеличили графические процессоры в Японии в 10 раз, это, вероятно, все равно было бы меньше, чем в OpenAI", – добавил профессор Мацуо.
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