Об этом информирует Reuters .

Глава правительственного совета по стратегии ИИ, профессор Токийского университета Ютака Мацуо, назвал правила ЕС "немного слишком суровыми".

"Из ЕС вопрос заключается не столько в том, как продвигать инновации, сколько в том, чтобы заставить уже крупные компании взять на себя ответственность", – сказал Мацуо.

Достижения в области генеративного искусственного интеллекта компаниями, такими как OpenAI, при поддержке Microsoft вызывают волнение и беспокойство из-за потенциала трансформации бизнеса и общества. ШИ является одной из технологий, за разработку которых США и союзные промышленные демократии соревнуются с Китаем, наряду с передовыми полупроводниками и квантовыми компьютерами.

"Есть вещи, которые действительно вызывают беспокойство, и я думаю, что эти вещи, вероятно, должны беспокоить любую демократию. С партнерами-единомышленниками и друзьями, такими как Япония или США, я думаю, что важно объяснить, что мы сделали" , – считает глава промышленности ЕС Тьерри Бретон о регуляторном подходе ЕС.

Сообщается, что искусственный интеллект поможет Японии справиться с сокращением населения и дефицитом рабочей силы. Это также может стимулировать спрос на передовые чипы, которые планирует производить правительственное предприятие Rapidus для возобновления лидерства Японии в технологиях.

По словам экспертов, вычислительная мощность Японии, определяемая наличием графических процессоров (GPU) для обучения ИИ, значительно отстает от американской.

"Если вы увеличили графические процессоры в Японии в 10 раз, это, вероятно, все равно было бы меньше, чем в OpenAI", – добавил профессор Мацуо.