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Япония склоняется к более мягким правилам по искусственному интеллекту по сравнению с ЕС, - профессор Мацуо

3 июля, 2023 понедельник
14:12
Технологии

Более мягкий подход Японии к регулированию искусственного интеллекта может омрачить усилия ЕС по установлению своих правил как глобального стандарта

Об этом информирует Reuters .

Глава правительственного совета по стратегии ИИ, профессор Токийского университета Ютака Мацуо, назвал правила ЕС "немного слишком суровыми".

"Из ЕС вопрос заключается не столько в том, как продвигать инновации, сколько в том, чтобы заставить уже крупные компании взять на себя ответственность", – сказал Мацуо.

Достижения в области генеративного искусственного интеллекта компаниями, такими как OpenAI, при поддержке Microsoft вызывают волнение и беспокойство из-за потенциала трансформации бизнеса и общества. ШИ является одной из технологий, за разработку которых США и союзные промышленные демократии соревнуются с Китаем, наряду с передовыми полупроводниками и квантовыми компьютерами.

"Есть вещи, которые действительно вызывают беспокойство, и я думаю, что эти вещи, вероятно, должны беспокоить любую демократию. С партнерами-единомышленниками и друзьями, такими как Япония или США, я думаю, что важно объяснить, что мы сделали" , – считает глава промышленности ЕС Тьерри Бретон о регуляторном подходе ЕС.

Сообщается, что искусственный интеллект поможет Японии справиться с сокращением населения и дефицитом рабочей силы. Это также может стимулировать спрос на передовые чипы, которые планирует производить правительственное предприятие Rapidus для возобновления лидерства Японии в технологиях.

По словам экспертов, вычислительная мощность Японии, определяемая наличием графических процессоров (GPU) для обучения ИИ, значительно отстает от американской.

"Если вы увеличили графические процессоры в Японии в 10 раз, это, вероятно, все равно было бы меньше, чем в OpenAI", – добавил профессор Мацуо.

  • С 18 февраля чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT стал доступным в Украине.
  • В апреле сообщалось , что Европейская служба защиты конфиденциальности создаст рабочую группу по разработке общих правил конфиденциальности для искусственного интеллекта, в частности для ChatGPT.
  • Также с мая Google запустил онлайн-курс "Основы AI" в Украине, чтобы помочь с овладением техническими специальностями и приобрести практические навыки использования искусственного интеллекта.
  • 2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Теперь им могут воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.
  • 13 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение создать международный орган по наблюдению за искусственным интеллектом, подобный Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).
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