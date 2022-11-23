Япония сенсационно победила Германию на ЧМ-2022 в Катаре
В 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Японии неожиданно победила Германию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра в Дохе завершилась победой Японии со счетом 2:1. Германия забила первой благодаря удачному удару Илкая Гюндогана с пенальти, но преимущество удержать не смогла.
Победу для Японии принесли Такума Асано и Рицу Доан.
В другом матче группы Е сегодня в 18.00 встретятся Испания и Коста-Рика.
Во 2-м туре 27 ноября Германия сыграет с Испанией, а Коста-Рика против Японии.
ЧМ-2022
1-й тур
23 ноября
Группа Е
Германия – Япония 1:2
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) – Доан, 75, Асано, 83
- 22 ноября на ЧМ-2022 сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии. Дания не смогла одолеть Тунис. Польша и Мексика сыграли вничью, а Франция разгромила Австралию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное