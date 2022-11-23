Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра в Дохе завершилась победой Японии со счетом 2:1. Германия забила первой благодаря удачному удару Илкая Гюндогана с пенальти, но преимущество удержать не смогла.

Победу для Японии принесли Такума Асано и Рицу Доан.

В другом матче группы Е сегодня в 18.00 встретятся Испания и Коста-Рика.

Во 2-м туре 27 ноября Германия сыграет с Испанией, а Коста-Рика против Японии.

ЧМ-2022

1-й тур

23 ноября

Группа Е

Германия – Япония 1:2

Голы: Гюндоган, 33 (пен.) – Доан, 75, Асано, 83

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