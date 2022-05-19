Япония решила сбросить более 1 млн тонн сточных вод с поврежденной АЭС "Фукусима" в Тихий океан
Ядерный регулятор Японии одобрил планы оператора разрушенной атомной станции "Фукусима" по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году
Об этом сообщает Japan Today.
Указывается, что риски для окружающей среды от сброса загрязненной воды минимальны.
План представлен компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) на основании принятого в 2021 году решения правительства о спуске сточных вод в качестве необходимого шага для текущей очистки и вывода станции из эксплуатации.
Как сообщается, согласно плану, TEPCO будет транспортировать воду, очищенную до уровня ниже допустимого, по трубопроводу от резервуаров до берегового объекта, где вода будет разбавляться морской водой и сбрасываться в море примерно в километре от АЭС. Всего в Поре необходимо сбросить 1,37 млн тонн загрязненной воды.
Сильное землетрясение и цунами в 2011 году разрушили системы охлаждения АЭС "Фукусима", что привело к расплавлению трех реакторов и выбросу большого количества радиации. Вода, которая использовалась для охлаждения трех поврежденных активных зон реактора, находилась в резервуарах.
- В 2021 году правительство Японии разработало план сброса воды с поврежденной атомной электростанции "Фукусима" в море, включая стандарты компенсации для местной промышленности и отчет об оценке безопасности.
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