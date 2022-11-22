Япония решила передать Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на $2,57 млн
Правительство Японии 22 ноября приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн
Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД Японии.
Согласно сообщению, помощь будет оказана через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
"Масштабное отключение электроэнергии, которое произошло в разных областях Украины, вызвано разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак России. Тогда как зима в Украине становится все холоднее, а дни - короче, имеет большое значение поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии. Правительство Японии продолжит оказывать поддержку народу Украины в сотрудничестве с международным сообществом, в том числе с членами G7", - отметили в японском внешнеполитическом ведомстве.
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