Япония разработала робота с искусственным интеллектом, который сможет задерживать правонарушителей
Японская компания SECOM создала робота Сocobo, который будет следить за правопорядком в общественных местах
Об этом пишет Designboom.
Робот может работать автономно и имеет систему искусственного интеллекта для инспектирования территорий.
Максимальная скорость Сocobo составляет 6 км/ч. Робот может работать 3 часа на одной зарядке, а также контролирует уровень использования электроэнергии и самостоятельно возвращается к зарядному устройству, когда это необходимо.
Сocobo водонепроницаемый, может передвигаться по улицам, по неровным дорогам, распознавая препятствия и избегая столкновений.
Когда робот подмечает подозрительных людей, издает звуковые или зрительные сигналы. Кроме того, он может выпустить дым, чтобы правонарушители не скрылись.
Сocobo имеет доступ на облачных сервисах к системам безопасности, записям камер наблюдения, а также другой информации о лифтах, электронных замках и остальных объектах и территориях.
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