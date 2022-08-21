Япония рассматривает возможность размещения ракет большой дальности для противодействия Китаю
Япония рассматривает возможность размещения 1000 крылатых ракет большой дальности для усиления своих возможностей контратаки против Китая
Об этом сообщили в Reuters.
Отмечается, что ракеты, которые Япония планирует разместить для возможного противодействия Китаю, будут модифицированы для расширения дальности действия со 100 км (62 мили) до 1000 км.
Оружие, запущенное с кораблей или самолетов, будет размещено в основном вокруг южных островов Нансей и способно достичь прибрежных районов Северной Кореи и Китая.
Известно, что Япония в последние годы увеличила свои военные расходы и приняла более упорную стратегию. Но она воздерживается от развертывания ракет большой дальности, включая ограничения на оружие, которое может поражать цели на чужой территории.
Вероятно, такое решение Япония прибегла в результате региональной напряженности, усилившейся в этом месяце после визита Нэнси Пелоси, спикерки Палаты представителей Конгресса США, в Тайвань.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
- С 4 по 7 августа Китай проводил военные учения вокруг Тайваня. Пекин запустил ракеты вблизи Тайваня и исключительную экономическую зону Японии.
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