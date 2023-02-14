Об этом сообщает Japan Today со ссылкой на источник в правительстве.

Первоначальный план их закупки был рассчитан на ближайшие два-три года. По словам источника, такой шаг отражает желание Токио как можно быстрее ввести в практическое применение разработанные США ракеты большой дальности, чтобы усилить сдерживание Китая.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды также проводит консультации с американской стороной, чтобы изучить возможность перенесения начала развертывания ракет в стране.

Правительство Японии рассматривает возможность закупки до 500 ракет Tomahawk, хотя их точное количество держится в секрете.

Ожидается, что Япония приобретет ракеты последней модификации – такие, как используются ВМС США, и могут быть запущены из эсминцев Aegis морских сил самообороны Японии.

В своих ключевых оборонных документах, обновленных в декабре, правительство пообещало владеть тем, что оно называет "возможностями контрудара", которые позволят Японии поражать цели на территории противника в случае чрезвычайной ситуации.

Ракеты Tomahawk имеют дальность поражения около 1600 км. Отмечается, что они будут стоять на вооружении, пока Япония не развернет ракеты собственной разработки.