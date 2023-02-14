Япония рассматривает ускоренную закупку у США крылатых ракет Tomahawk
Япония рассматривает возможность ускоренной пакетной закупки крылатых ракет Tomahawk в США, чтобы получить первые партии уже к концу 2023 года
Об этом сообщает Japan Today со ссылкой на источник в правительстве.
Первоначальный план их закупки был рассчитан на ближайшие два-три года. По словам источника, такой шаг отражает желание Токио как можно быстрее ввести в практическое применение разработанные США ракеты большой дальности, чтобы усилить сдерживание Китая.
Правительство премьер-министра Фумио Кисиды также проводит консультации с американской стороной, чтобы изучить возможность перенесения начала развертывания ракет в стране.
Правительство Японии рассматривает возможность закупки до 500 ракет Tomahawk, хотя их точное количество держится в секрете.
Ожидается, что Япония приобретет ракеты последней модификации – такие, как используются ВМС США, и могут быть запущены из эсминцев Aegis морских сил самообороны Японии.
В своих ключевых оборонных документах, обновленных в декабре, правительство пообещало владеть тем, что оно называет "возможностями контрудара", которые позволят Японии поражать цели на территории противника в случае чрезвычайной ситуации.
Ракеты Tomahawk имеют дальность поражения около 1600 км. Отмечается, что они будут стоять на вооружении, пока Япония не развернет ракеты собственной разработки.
- В ноябре 2022 года состоялись совместные военные учения Keen Sword США и Японии, их целью было усиление оперативной способности в отдельных районах на фоне активизации военной деятельности Китая.
- Уже 12 января 2023 года Япония приступила к строительным работам на базе Сил самообороны, это произошло в соответствии с планом военных учений с использованием истребителей США.
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