Япония расширила свой санкционный список против России на 133 человека и 70 компаний
Япония объявила о новых санкциях против России, в частности, японское министерство иностранных дел расширило санкционные списки на 133 человека из РФ и "ЛДНР", а также 70 компаний
Об этом сообщило агентство Reuters.
В расширенный санкционный список, о котором заявил МИД Японии, включили 133 человека, среди которых – российский премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.
Новые ограничения также включают в себя ряд экспортных запретов. Так, Япония расширила на 70 наименований список компаний и организаций, не связанных с обороной. В этом перечне – "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
- Напомним, самый большой НПЗ Японии отказался от нефти из России.
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