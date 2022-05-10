Япония расширила свой санкционный список против России на 133 человека и 70 компаний

Об этом сообщило агентство Reuters.

В расширенный санкционный список, о котором заявил МИД Японии, включили 133 человека, среди которых – российский премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.

Новые ограничения также включают в себя ряд экспортных запретов. Так, Япония расширила на 70 наименований список компаний и организаций, не связанных с обороной. В этом перечне – "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Напомним, самый большой НПЗ Японии отказался от нефти из России.

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