Япония расширила санкции против России и Беларуси
МИД Японии заявил о расширении списка подсанкционных юридических и физических лиц РФ и Беларуси
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МИД Японии.
Под японские санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, братья Роттенбер, Геннадий Тимченко.
В список санкций Япония также добавила "Агентство интернет-исследований" и ЧВК "Вагнер". Белорусский список расширен за счет 12 физических и 10 юридических лиц.
В сообщении МИД говорится, что эти меры приняли "с учетом текущей международной ситуации, касающейся Украины, с целью поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".
- Напомним, 1 марта Япония ввела санкции против Путина и его оцепления.
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