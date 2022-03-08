Япония расширила санкции против России и Беларуси

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МИД Японии.



Под японские санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, братья Роттенбер, Геннадий Тимченко.



В список санкций Япония также добавила "Агентство интернет-исследований" и ЧВК "Вагнер". Белорусский список расширен за счет 12 физических и 10 юридических лиц.



В сообщении МИД говорится, что эти меры приняли "с учетом текущей международной ситуации, касающейся Украины, с целью поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".

Напомним, 1 марта Япония ввела санкции против Путина и его оцепления.