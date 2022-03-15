Япония расширила санкции против России
Япония включила 17 дополнительных имен в санкционный список, введенный против России из-за ее вторжения в Украину.
Соответствующее решение приняло Министерство финансов Японии, сообщает BBC.
В санкционный список попало 17 новых имен, это 11 депутатов Госдумы, палаты российского парламента, пятеро родственников банкира Юрия Ковальчука и миллиардер Виктор Вексельберг. Таким образом, количество попавших под японские санкции россиян возросло до 61, сообщает министерство.
- Напомним, Япония присоединилась к западным государствам и ввела санкции против путинской России за полномасштабное нападение на Украину
- Впоследствии Япония заявила, что введет дополнительные санкции, касающиеся энергетического сектора.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Япония выделит $100 млн до уже одобренной поддержки Украины в $100 млн.
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