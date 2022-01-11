Япония продлила запрет на въезд иностранцев до конца февраля 2022 года
Япония продлила срок запрета на въезд иностранных граждан, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом пишет NHK .
Премьер-министр страны Кисида Фумио обнародовал новый комплекс мер в ответ на стремительный рост числа больных коронавирусом.
По его словам, запрет на въезд иностранцев в Японию, введенный в ноябре 2021 года, останется в силе до конца февраля 2022 года. Кисида Фумио отметил, что во время реализации мероприятия пограничной границы будут учитывать гуманитарные соображения и национальные интересы.
Кроме того, японское правительство намерено сделать информацию о заполненности больничных коек более прозрачной.
Также запланировано ускорение вакцинации третьей дозой для граждан пожилого возраста.
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