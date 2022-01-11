Япония продлила запрет на въезд иностранцев до конца февраля 2022 года

Об этом пишет NHK .



Премьер-министр страны Кисида Фумио обнародовал новый комплекс мер в ответ на стремительный рост числа больных коронавирусом.



По его словам, запрет на въезд иностранцев в Японию, введенный в ноябре 2021 года, останется в силе до конца февраля 2022 года. Кисида Фумио отметил, что во время реализации мероприятия пограничной границы будут учитывать гуманитарные соображения и национальные интересы.



Кроме того, японское правительство намерено сделать информацию о заполненности больничных коек более прозрачной.



Также запланировано ускорение вакцинации третьей дозой для граждан пожилого возраста.

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