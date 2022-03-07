Япония призывает своих граждан не посещать РФ
МИД Японии рекомендует своим гражданам не путешествовать в Россию
Об этом пишет NHK .
МИД Японии установил третий уровень угрозы для прибывающих в РФ граждан, а в российских регионах на границе с Украиной - максимальный четвертый уровень.
"Министерство призывает граждан Японии обсудить вопрос о том, чтобы покинуть Россию на коммерческих авиалиниях, которые еще доступны. Оно также призывает их отказаться от каких-либо поездок в эту страну", - информирует издание.
По информации МИД Японии, по состоянию на 6 марта в дипмиссиях в России зарегистрировано около 2,4 тыс. японцев.
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