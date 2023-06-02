Об этом заявил министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси, пишет Reuters.

Министр выразил надежду, что санкции будут побуждать Россию "скорее прекратить агрессию, чтобы достичь этапа, когда мы сможем использовать диалог и мирные переговоры".

"Учитывая ситуацию и особенно то, что Россия говорит и делает, я считаю важным, чтобы G7 и страны-единомышленники по-прежнему оставались едиными и продолжали жесткие санкции против России", - заявил Хаяси.