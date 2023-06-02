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Япония призвала вводить жесткие санкции против России для прекращения агрессии против Украины

2 июня, 2023 пятница
15:43
Война с Россией Япония

Япония и страны-единомышленники должны объединиться и продолжить вводить жесткие санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси, пишет Reuters.

Министр выразил надежду, что санкции будут побуждать Россию "скорее прекратить агрессию, чтобы достичь этапа, когда мы сможем использовать диалог и мирные переговоры".

"Учитывая ситуацию и особенно то, что Россия говорит и делает, я считаю важным, чтобы G7 и страны-единомышленники по-прежнему оставались едиными и продолжали жесткие санкции против России", - заявил Хаяси.

  • Напомним, что 26 мая правительство Японии объявило новый пакет санкций против России, в который вошли 17 физических и 78 юридических лиц из РФ и 7 граждан Украины, способствующих россиянам в оккупации территорий.
Мир
Украина
Россия
Япония
санкции против России
G7
Мир про Украину
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