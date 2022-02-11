Япония призвала своих граждан уехать из Украины

Об этом говорится на сайте ведомства.



В предупреждении ведомства отмечается, что в районе границы с Украиной нарастает напряженность из-за усиления российских войск, и ситуация остается непредсказуемой. Также на территории Беларуси начались общие с РФ военные учения, а Черное море недавно зашли боевые корабли ВМФ РФ.



"Хотя заинтересованные страны предпринимают дипломатические усилия, ситуация, вероятно, быстро ухудшится. По этой причине уровень опасности пребывания в Украине поднят до 4 уровня", - уточнили в МИД Японии.



МИД призвал находящихся в Украине граждан Японии немедленно покинуть территорию страны. Для этого им рекомендуется воспользоваться безопасными способами, включая коммерческие авиарейсы.



Кроме того, ведомство просит японцев отказаться от поездок в Украину.

Напомним, президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ.

11 февраля посол Нидерландов в Киеве посоветовал согражданам как можно скорее уехать из Украины.