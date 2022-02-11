Япония призвала своих граждан уехать из Украины
МИД Японии повысил уровень угрозы пребывания в Украине до максимального четвертого и призывал японцев немедленно покинуть украинскую территорию
Об этом говорится на сайте ведомства.
В предупреждении ведомства отмечается, что в районе границы с Украиной нарастает напряженность из-за усиления российских войск, и ситуация остается непредсказуемой. Также на территории Беларуси начались общие с РФ военные учения, а Черное море недавно зашли боевые корабли ВМФ РФ.
"Хотя заинтересованные страны предпринимают дипломатические усилия, ситуация, вероятно, быстро ухудшится. По этой причине уровень опасности пребывания в Украине поднят до 4 уровня", - уточнили в МИД Японии.
МИД призвал находящихся в Украине граждан Японии немедленно покинуть территорию страны. Для этого им рекомендуется воспользоваться безопасными способами, включая коммерческие авиарейсы.
Кроме того, ведомство просит японцев отказаться от поездок в Украину.
- Напомним, президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ.
- 11 февраля посол Нидерландов в Киеве посоветовал согражданам как можно скорее уехать из Украины.
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