Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Япония приостановила запуск ракеты H-IIA для полета на Луну: в чем причина

Япония приостановила запуск ракеты H-IIA для полета на Луну: в чем причина

28 августа, 2023 понедельник
09:54
Наука

Японское космическое агентство приостановило запланированный на понедельник запуск ракеты, которая должна стать первым космическим аппаратом страны, который высадится на Луну, поскольку оператор Mitsubishi Heavy Industries (MHI) сослался на сильный ветер

Об этом сообщило агентство Reuters.

Хотя ракета H-IIA, флагманская японская ракета-носитель имеет 98% успешных запусков, неблагоприятные ветровые условия в верхних слоях атмосферы заставили приостановить запуск за 27 минут до запланированного старта.

"Высотные ветры повлияли на наши ограничения для запуска... которые были установлены для того, чтобы не допустить влияния падающих за пределами заранее предупрежденных зон обломков", - сказал начальник пусковой установки MHI H-IIA Тацуру Токунага.

Сильный ветер со скоростью почти 108 км/ч наблюдался на высоте 5000-15000 метров (16400-49200 футов), сообщил менеджер по безопасности Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Мичио Каваками (Michio Kawakami). Он добавил, что на ветровые условия могли повлиять многие тайфуны вокруг Японии.

Также по словам Токунаги, новая дата запуска еще не определена, но будет не раньше четверга из-за необходимых процессов, таких как дозаправка топлива. MHI и JAXA заявили, что запуск может состояться 15 сентября.

Известно, что ракета несет на борту "Умный спусковой аппарат для исследования Луны" (SLIM) ДЖАКСА, который станет первым японским космическим аппаратом, совершившим посадку на Луну.

JAXA планировало начать высадку SLIM с лунной орбиты в январе-феврале 2024 г. после запуска в понедельник, стремясь повторить успех индийской миссии по исследованию Луны "Чандраян-3" этого месяца.

Миссия SLIM, которую окрестили "лунным снайпером", преследует цель совершить высокоточную посадку в пределах 100 метров от своей цели на поверхности Луны - технологический скачок по сравнению с традиционной точностью посадки на Луну, которая составляет несколько километров, по данным JAXA.

  • 21 августа Индийское космическое агентство обнародовало снимки далекой стороны Луны, поскольку его третья лунная миссия пытается найти безопасное место для посадки на малоизученном южном полюсе.
  • 23 августа сообщалось , что посадочная станция Vikram миссии аппарата Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на Луну. Она стала первым устройством, исследующим Южный полюс природного спутника, вращающегося вокруг Земли.
  • 28 августа индийская миссия "Чандраян-3" направила свои первые наблюдения о температурном профиле южного полюса лунной поверхности.
Мир
Япония
Индия
Читайте также:
26 августа, 2023 суббота
Здесь без вариантов, есть одна-единственная версия: Фейгин сказал, кто стоит за гибелью Пригожина
26 августа, 2023 суббота
После смерти Пригожина Путин потерял последние рычаги влияния, - российский оппозиционер Пономарев
Глен Грант
27 августа, 2023 воскресенье
Опасения США по распаду России безосновательны, - полковник Грант
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.73
    Покупка 37.73
    Продажа 38.62
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 42.15
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
28 августа
11:12
Корректировала удары "шахедов" и "градов" по гражданским объектам: жительницу Херсона подозревают в государственной измене
11:07
В Киеве проведут бесплатные экскурсии, посвященные Независимости Украины
10:56
РФ, вероятно, отменила военные учения "Запад-23" из-за нехватки бойцов и техники, - британская разведка
10:54
Соглашения на боеприпасы, ракеты и гаубицы: польская фирма Alfa по разным контрактам задолжала Минобороны поставок более чем на 3,5 млрд грн, - УП
10:39
Обзор
Планы Путина относительно Вагнера, угроза роста симпатий РФ в Европе из-за неудачного контрнаступления ВСУ. Акценты мировых СМИ 28 августа
10:17
Россияне удерживают в Черном море 6 кораблей, среди них ракетоноситель
10:15
Курс валют на 28 августа: стоимость доллара, евро, злотого
10:09
OPINION
Что такое мобилизованная нация?
10:02
За сутки оккупанты атаковали 10 областей Украины: 4 погибших, 10 раненых
09:50
В ГУР назвали количество ракет, которые Россия имеет в запасах
09:48
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец объяснил, к какой линии обороны противника продвигаются ВСУ после освобождения Работиного
09:28
Обновлено
Минобороны официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области
09:27
"В Китае растут антияпонские настроения": правительство Японии обеспокоено притеснениями граждан из-за сброса воды с Фукусимы
09:17
Укрпочта открыла предзаказ выпуска марки ко Дню памяти защитников Украины
09:03
Обновлено
Россияне под утро атаковали Полтавщину и Днепропетровщину: двое погибших, ранены
09:00
Успение Пресвятой Богородицы: традиции и запреты
08:41
Воздушные силы уничтожили 2 "калибра" и 2 авиаракета Х-59
08:33
луна
Жители Земли смогут увидеть второй за август супермесяц
08:20
Обновлено
Потери России за сутки войны: 490 солдат, 8 боевых бронемашин и 4 крылатых ракеты
08:18
Ученые провели самые большие за последние 50 лет поиски лохнесского чудовища: стремятся вдохновить новое поколение охотников на исследования
08:18
В Индии произошел взрыв на нелегальной фабрике петард: погибли 7 человек
08:04
OPINION
О двуликости "русских либералов"
07:59
Эксклюзив
"Снарядный голод становится привычным": Гуменюк о потерях врага на южном направлении
07:55
OPINION
Николай Княжицкий
Ростислав Держипильский – выдающийся режиссер и театральный менеджер
07:44
Индийская миссия направила первые данные о температурном профиле южного полюса Луны
07:40
В Китае из-за сильных ливней эвакуировали более 3 тысяч человек
07:22
Миссия NASA Crew-7 с четырьмя космонавтами успешно прибыла на Международную космическую станцию
07:10
В школах Франции решили запретить ношение мусульманской одежды
06:34
В Донецкой ОВА сказали, сколько детей остаются в прифронтовых районах области
06:23
ЧВК Вагнера
ISW: Минобороны РФ, вероятно, больше заинтересовано в расформировании ЧВК Вагнера, чем Путин
05:55
Россияне обвинили Украину в атаке дронов на Московскую и Брянскую области
01:00
Эксклюзив
Сергей Плохий
С готовыми к диалогу россиянами нужно разговаривать, это не "зрада", – историк Сергей Плохий
00:55
Армия РФ 22 раза обстреляла приграничье Сумщины: били из артиллерии, минометов и сбрасывали мины
00:40
В Румынии проверят все заправки после взрывов АЗС
00:17
Эксклюзив
У Оксаны Цюпы проходит выставка текстильных скульптур "Поворот на Ирпень"
Воспроизведение воспоминаний: у Оксаны Цюпы проходит выставка текстильных скульптур "Поворот на Ирпень"
00:16
Россияне вывели ракетоноситель на боевое дежурство в Черное море, общий залп – до 8 "калибров"
00:00
В течение суток более 100 нелегалов пытались пересечь границу Польши с Беларусью
2023, воскресенье
27 августа
23:27
На севере Донецка слышны звуки артиллерии, - росСМИ
23:21
Продолжительная война возможна по примеру Израиля, - Зеленский
23:15
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 11 складов боеприпасов и 32 военной техники врага
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV