Япония приостановила запуск ракеты H-IIA для полета на Луну: в чем причина
Японское космическое агентство приостановило запланированный на понедельник запуск ракеты, которая должна стать первым космическим аппаратом страны, который высадится на Луну, поскольку оператор Mitsubishi Heavy Industries (MHI) сослался на сильный ветер
Об этом сообщило агентство Reuters.
Хотя ракета H-IIA, флагманская японская ракета-носитель имеет 98% успешных запусков, неблагоприятные ветровые условия в верхних слоях атмосферы заставили приостановить запуск за 27 минут до запланированного старта.
"Высотные ветры повлияли на наши ограничения для запуска... которые были установлены для того, чтобы не допустить влияния падающих за пределами заранее предупрежденных зон обломков", - сказал начальник пусковой установки MHI H-IIA Тацуру Токунага.
Сильный ветер со скоростью почти 108 км/ч наблюдался на высоте 5000-15000 метров (16400-49200 футов), сообщил менеджер по безопасности Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Мичио Каваками (Michio Kawakami). Он добавил, что на ветровые условия могли повлиять многие тайфуны вокруг Японии.
Также по словам Токунаги, новая дата запуска еще не определена, но будет не раньше четверга из-за необходимых процессов, таких как дозаправка топлива. MHI и JAXA заявили, что запуск может состояться 15 сентября.
Известно, что ракета несет на борту "Умный спусковой аппарат для исследования Луны" (SLIM) ДЖАКСА, который станет первым японским космическим аппаратом, совершившим посадку на Луну.
JAXA планировало начать высадку SLIM с лунной орбиты в январе-феврале 2024 г. после запуска в понедельник, стремясь повторить успех индийской миссии по исследованию Луны "Чандраян-3" этого месяца.
Миссия SLIM, которую окрестили "лунным снайпером", преследует цель совершить высокоточную посадку в пределах 100 метров от своей цели на поверхности Луны - технологический скачок по сравнению с традиционной точностью посадки на Луну, которая составляет несколько километров, по данным JAXA.
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- 28 августа индийская миссия "Чандраян-3" направила свои первые наблюдения о температурном профиле южного полюса лунной поверхности.
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