Об этом говорится в исследовании YouControl .

"Мир продолжает активно налагать санкции. А Украина многих еще обходит вниманием", - отмечают аналитики центра R&D YouControl.

В частности, на конец июня общее количество российских подсанкционных физических лиц составляет почти 1,5 тыс., а перечень компаний увеличился вдвое и составляет более 650 юридических лиц, говорится в исследовании.

К числу перечислены члены семей российских чиновников и бизнесменов, должностные лица финансовых учреждений, военных предприятий, государственные чиновники так называемых "Л/ДНР" и другие, указывают в YouControl.

"С середины марта по конец июня 2022 года наибольшее количество персональных санкций наложила Япония: около 600 физических лиц и более 180 юридических лиц. Более 450 физлиц попали в перечни Канады и США", - говорится в исследовании.

Кроме того, существенно увеличилось количество подсанкционных российских юрлиц в США: в список добавлено более 220 компаний. В списки ЕС попали еще 160 предприятий, однако большая часть этих санкций ограничивает только экспортные операции товаров двойного назначения и военной техники, поясняет YouControl.

В то же время Украина обошла своими санкциями часть российских олигархов, попавших под санкции в других странах. В частности, речь идет о совладельце LetterOne Михаиле Фридмане, совладельце горно-металлургического холдинга USM Алишере Усманове, бывшем совладельце футбольного клуба "Челси" и акционере горно-металлургической компании Evraz Романе Абрамовиче.

"Также ограничительные меры со стороны Украины не применены к депутатам госдумы и членам совета федерации РФ, признавшим самостоятельность так называемых ЛНР и ДНР, не ко всем руководителям военно-промышленных предприятий", - отмечают авторы исследования.

Как отмечается, СНБО до сих пор не ввел санкции против пособий страны-агрессорки – граждан Украины, которые уже включены в санкционные перечни Великобритании, ЕС, Австралии, Канады: это Кирилл Стремоусов, Галина Данильченко, Владимир Сальдо, Илья Кива и другие.

Напомним, Канада 28 июня объявила санкции против 6 физических и 46 юридических лиц из РФ.

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