Япония пригласила главу Минцифры Федорова на саммит по цифровизации

Об этом сообщает Kyodo News .

Саммит, на котором в конце апреля соберутся министры по цифровизации, состоится в городе Такасаки в префектуре Гунма, северо-западнее Токио. Основной темой обсуждения станет устранение уязвимостей в коммуникационной инфраструктуре.

"По словам официальных лиц японского правительства, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассматривает возможность поездки в Японию, чтобы присоединиться к встрече и поделиться тем, как его страна справилась с российскими кибератаками", - говорится в сообщении СМИ.