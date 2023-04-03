Япония пригласила главу Минцифры Федорова на саммит по цифровизации
Вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров на саммите в Японии 29–30 апреля расскажет, как Украина справилась с российскими кибератаками
Об этом сообщает Kyodo News .
Саммит, на котором в конце апреля соберутся министры по цифровизации, состоится в городе Такасаки в префектуре Гунма, северо-западнее Токио. Основной темой обсуждения станет устранение уязвимостей в коммуникационной инфраструктуре.
"По словам официальных лиц японского правительства, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассматривает возможность поездки в Японию, чтобы присоединиться к встрече и поделиться тем, как его страна справилась с российскими кибератаками", - говорится в сообщении СМИ.
- 21 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида подписали совместное заявление о глобальном партнерстве между странами.
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