Япония прекращает страхование российских судов

Об этом сообщает Nikkei .

В пятницу, 23 декабря, о таком своем решении судовладельцев начали информировать компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance. Его приняли спустя 10 месяцев полномасштабной войны России против Украины. Причиной этому стал отказ зарубежных перестраховочных компаний брать на себя риски, связанные с РФ.

Это решение означает, что покрытие ущерба от войны не будет предоставляться нигде в водах России, даже на Дальнем Востоке, далеко от войны в Украине. Следовательно, плавание в эти воды станет слишком рискованным для большинства операторов.

Впрочем из-за отмены страхования для кораблей в российских водах может пострадать японский импорт сжиженного газа по российскому проекту "Сахалин-2". Также ущерб может понести и импорт этого продукта в другие страны.

Судовладельцы должны будут оформить дополнительное страхование от военного ущерба перед плаванием в украинских и российских водах. Страховщики должны сообщить заранее, чтобы они могли следить за условиями выплат и премий. Со следующего года владельцы судов не будут иметь такой возможности от трех японских страховщиков.

По информации издания, решение японских страховых компаний отражает представление отрасли о рисках, связанных с войной. Опасность, которую предполагали ранее, распространилась и за пределы Черного и Азовского морей, расположенные недалеко от места боевых действий.

В феврале, после начала полномасштабного вторжения, лондонский Объединенный военный комитет добавил воды вокруг Украины в список районов повышенного риска. В состав этой комиссии входят члены Ассоциации рынка Ллойда (Lloyd's Market Association), управляющей крупнейшим в мире страховым рынком.

7 апреля Канада издала запрет своим компаниям страховать российские и белорусские самолеты из-за действий РФ в Украине.