Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, передает The Guardian .

Помощь будет составлять около 5 миллионов долларов и будет распределяться через международные организации.

Ранее Япония заявила, что будет оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную поддержку столько, сколько потребуется. В частности, в мае она передала для ВСУ 100 автомобилей и 30 тыс. сухпайков.