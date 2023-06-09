Япония предоставит Украине около $5 млн на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС
Япония предоставит Украине около $5 млн на преодоление последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС, которую российские оккупанты осуществили 6 июня
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, передает The Guardian .
Помощь будет составлять около 5 миллионов долларов и будет распределяться через международные организации.
Ранее Япония заявила, что будет оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную поддержку столько, сколько потребуется. В частности, в мае она передала для ВСУ 100 автомобилей и 30 тыс. сухпайков.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- Из-за подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС на вечер 8 июня с опасных территорий эвакуировали более 2,3 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
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