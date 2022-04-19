Япония предоставит Украине дроны и комплекты химической, биологической и ядерной защиты

Об этом сообщает официальный twitter японского оборонного ведомства.

"Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и дальше оказывать нашу максимальную поддержку. За Украину", - говорится в публикации.

О каком количестве комплектов защитной одежды и оборудования идет речь, а также когда будет отправлена партия – не уточняется.

Напомним, Владимир Зеленский считает возможным применение РФ тактического ядерного оружия в Украине.

Также оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе.

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