Япония предоставит Украине дроны и комплекты химической, биологической и ядерной защиты
Министерство обороны Японии предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты (NBC), а также дроны в рамках помощи нашей стране в противостоянии российской военной агрессии
Об этом сообщает официальный twitter японского оборонного ведомства.
"Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и дальше оказывать нашу максимальную поддержку. За Украину", - говорится в публикации.
О каком количестве комплектов защитной одежды и оборудования идет речь, а также когда будет отправлена партия – не уточняется.
- Напомним, Владимир Зеленский считает возможным применение РФ тактического ядерного оружия в Украине.
- Также оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе.
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