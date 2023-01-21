Япония предоставит Украине четыре миноискателя и проведет обучение саперов
Власти Японии в рамках помощи Киеву с 22 января организуют на территории страны обучение для украинских саперов
Об этом сообщает Kyodo.
По его данным, японская сторона передаст украинцам четыре произведенных в стране миноискателя, а также проведет инструктаж по их использованию.
Кроме того, власти Японии намерены в ближайшие несколько месяцев направить своих специалистов в Польшу для продолжения обучения украинских саперов.
- Напомним, с 15 по 20 января в Камбодже при поддержке правительства Японии прошло обучение восьми украинских специалистов разминированию. Договоренность об этом была достигнута в ноябре.
- 12 января Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи. А 18 января стало известно, что Япония готовит комплексный план действий по поддержке Украины.
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