Япония предоставит Украине четыре миноискателя и проведет обучение саперов

Об этом сообщает Kyodo.

По его данным, японская сторона передаст украинцам четыре произведенных в стране миноискателя, а также проведет инструктаж по их использованию.

Кроме того, власти Японии намерены в ближайшие несколько месяцев направить своих специалистов в Польшу для продолжения обучения украинских саперов.

Напомним, с 15 по 20 января в Камбодже при поддержке правительства Японии прошло обучение восьми украинских специалистов разминированию. Договоренность об этом была достигнута в ноябре.

12 января Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи. А 18 января стало известно, что Япония готовит комплексный план действий по поддержке Украины.

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