Япония предоставит Украине более $100 млн в виде экстренных займов
Япония готова предоставить Украине более 100 миллионов долларов в виде экстренных займов в знак поддержки
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды во время первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На фоне угрозы украинской экономике из-за усиления угрозы РФ Япония готова выделить Украине больше 100 миллионов долларов в виде экстренных займов.
В письменном резюме обмена мнениями лидеров двух стран сообщается, что Зеленский выразил благодарность за предложение.
Кисида заявил журналистам, что договорился с Зеленским упорно продолжать дипломатические усилия для ослабления напряженности из-за наращивания российской армии на границах Украины.
Он отметил, что Япония планирует принять меры, включая возможные санкции, если Россия снова атакует Украину.
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