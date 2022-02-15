Япония предоставит Украине более $100 млн в виде экстренных займов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды во время первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.



На фоне угрозы украинской экономике из-за усиления угрозы РФ Япония готова выделить Украине больше 100 миллионов долларов в виде экстренных займов.



В письменном резюме обмена мнениями лидеров двух стран сообщается, что Зеленский выразил благодарность за предложение.



Кисида заявил журналистам, что договорился с Зеленским упорно продолжать дипломатические усилия для ослабления напряженности из-за наращивания российской армии на границах Украины.



Он отметил, что Япония планирует принять меры, включая возможные санкции, если Россия снова атакует Украину.



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