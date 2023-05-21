Япония предоставит Украине 100 автомобилей, 30 тысяч пайков и $7,6 млрд на послевоенное восстановление
Премьер-министр Фумио Кишида сообщил, что Япония передаст Украине 100 автомобилей и 30 тысяч пайков, а также примет раненых украинских воинов в японских больницах
Об этом пишет министерство иностранных дел Японии.
Отмечается, что украинские воины будут лечиться в Центральном госпитале сил обороны Японии.
Япония также планирует оказать помощь на $7,6 млрд для восстановления и реконструкции Украины после войны. С этой же целью был создан Совет по подготовке содействия экономическому восстановлению Украины.
Японский банк международного сотрудничества (JBIC) решил застраховать облигации Samurai на сумму примерно 93 млрд иен, которые предоставят Польше для помощи переселенцам из Украины.
В ответ Президент Зеленский выразил глубокую благодарность за мощную поддержку Украины со стороны Японии, и два лидера обменялись мнениями по поводу будущей помощи Украине, восстановлению и реконструкции страны.
- Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо.
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