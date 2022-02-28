Япония предоставит дополнительные $100 млн для поддержки Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Япония выделит $100 млн к уже одобренной поддержке Украины в $100 млн
Об этом он сообщил в Twitter.
"Провел переговоры с Премьер-министром Японии Кишиду Фумио. Поблагодарил за мощную поддержку Украины в противодействии агрессии. Япония выделяет $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это", - написал Зеленский.
- Напомним, 27 февраля правительство Японии присоединилось к решению стран G7 отключить Россию от SWIFT и согласилось ввести персональные санкции против Владимира Путина.
- 28 февраля Япония обвинила РФ в оккупации Южных Курил и нарушении международного права.
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