Япония предоставит дополнительные $100 млн для поддержки Украины, - Зеленский

Об этом он сообщил в Twitter.



"Провел переговоры с Премьер-министром Японии Кишиду Фумио. Поблагодарил за мощную поддержку Украины в противодействии агрессии. Япония выделяет $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это", - написал Зеленский.

Провел переговоры с премьер-министром Японии @kishida230 . Поблагодарил за мощную поддержку ???????? в противодействии агрессии. ???????? выделяет $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это! Действительно, глобальная антивоенная коалиция в действии. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 28, 2022