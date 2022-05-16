Япония предоставила Украине льготный кредит на $100 млн
Льготный кредит от японского агентства "Джайка" в размере $100 млн будет направлен в госбюджет для финансирования социальных и гуманитарных расходов
Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Японское агентство международного сотрудничества "Джайка" предоставило Украине льготный кредит в размере $100 млн на 30 лет под 1% годовых, отметило министерство по итогам подписания соответствующего кредитного соглашения.
Средства будут направлены напрямую в государственный бюджет, указал Минфин.
"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
В частности эти средства должны пойти на финансирование социальных, гуманитарных расходов, а также для поддержки системы здравоохранения и внутренних переселенцев.
- Напомним, Япония согласовала Украине кредит в $300 млн. Кроме того, Минфин в мае рассчитывает получить от международных партнеров ряд грантов и кредитов, в том числе от США - $500 млн, Германии - €150 млн.
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