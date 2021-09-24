Япония пожертвует другим странам 30 млн доз вакцины от коронавируса
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что страна пожертвует дополнительно 30 млн доз вакцины от коронавируса другим странам
Об этом сообщает The Japan times.
Так, Япония выделит в рамках международных усилий по обеспечению справедливого доступа к спасающим жизнь препаратам дополнительные 30 млн доз COVID-вакцин.
Как известно, страна уже доставила более 23 млн доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca PLC собственного производства в другие страны.
Часть из них была отправлена в Индонезию, Малайзию, Филиппины, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Другая часть была распределена через COVAX бедным странам.
Также Япония предоставит рефрижераторы и другие устройства холодовой цепи, необходимые для распределения вакцин в отдаленные районы.
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