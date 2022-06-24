Япония потратила на проведение Олимпиады-2020 космические $10,4 млрд
Олимпиада-2020 обошлась Японии в $10,4 млрд
Об этом сообщает Reuters .
Во вторник, 21 июня, организационный комитет Олимпиады-2020 провел свое последнее заседание. На нем подвели окончательные финансовые итоги расходов на игры.
Олимпиада обошлась вдвое больше, чем планировалось раньше. Общая сумма расходов составила $10,4 млрд.
Расходы выросли накануне соревнований, в частности, на восстановление Японского национального стадиона, который использовался для церемоний открытия и закрытия, а также легкоатлетических соревнований.
Также бюджет увеличился из-за пандемии коронавируса. Олимпиаду перенесли с 2020 на 2021 год из-за предотвращения распространения COVID-19.
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