Япония потратила на проведение Олимпиады-2020 космические $10,4 млрд

Об этом сообщает Reuters .

Во вторник, 21 июня, организационный комитет Олимпиады-2020 провел свое последнее заседание. На нем подвели окончательные финансовые итоги расходов на игры.

Олимпиада обошлась вдвое больше, чем планировалось раньше. Общая сумма расходов составила $10,4 млрд.

Расходы выросли накануне соревнований, в частности, на восстановление Японского национального стадиона, который использовался для церемоний открытия и закрытия, а также легкоатлетических соревнований.

Также бюджет увеличился из-за пандемии коронавируса. Олимпиаду перенесли с 2020 на 2021 год из-за предотвращения распространения COVID-19.

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