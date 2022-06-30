Чехия продолжит выплачивать пособие для украинских беженцев
Япония поможет Украине строить дополнительные зернохранилища
Япония предоставит Украине еще $100 млн гуманитарной помощи
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Japan Today.
Кисида также пообещал, что Япония перед сезоном сбора урожая предоставит поддержку Украине для расширения мощностей по хранению зерна.
- Напомним, 27 июня Япония объявила о введении дополнительных санкций против России, включающих запрет на импорт золота.
- 21 июня The Washington Post писал, что Япония за 4 месяца приняла беженцев из Украины больше, чем из всех других стран за 30 лет.
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