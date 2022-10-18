Япония поможет Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори – говорили о возобновлении энергетической инфраструктуры
Об этом в фейсбуке пишет пресс-служба Минэнерго.
Министр проинформировал господина посла о систематических атаках, осуществляемых российскими войсками на объекты украинской энергетической инфраструктуры и последствиях разрушений.
"Сегодня снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Это произошло вследствие повреждения подстанции, с которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой", - сообщил Герман Галущенко.
Министр подчеркнул, что ЗАЭС имеет большое значение для энергетической безопасности Украины и подчеркнул необходимость ее деоккупации, демилитаризации и передачи под полный контроль легитимного оператора.
Стороны также обсудили направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.
Отдельное внимание на встрече было уделено готовности японской стороны помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования и оборудования. Подходящие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA.
- Напомним, 7 октября правительство Японии расширило санкции против России. В этот раз под ограничения попали 81 россиянин и 9 организаций.
- В этот же день Зеленский подписал указ о вопросах Северных территорий Японии, ведь миру нужно освободить от российской оккупации все земли, которые РФ пытается присвоить себе.
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