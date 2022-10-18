Об этом в фейсбуке пишет пресс-служба Минэнерго.

Министр проинформировал господина посла о систематических атаках, осуществляемых российскими войсками на объекты украинской энергетической инфраструктуры и последствиях разрушений.

"Сегодня снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Это произошло вследствие повреждения подстанции, с которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой", - сообщил Герман Галущенко.

Министр подчеркнул, что ЗАЭС имеет большое значение для энергетической безопасности Украины и подчеркнул необходимость ее деоккупации, демилитаризации и передачи под полный контроль легитимного оператора.

Стороны также обсудили направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.

Отдельное внимание на встрече было уделено готовности японской стороны помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования и оборудования. Подходящие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA.

Напомним, 7 октября правительство Японии расширило санкции против России. В этот раз под ограничения попали 81 россиянин и 9 организаций.

В этот же день Зеленский подписал указ о вопросах Северных территорий Японии, ведь миру нужно освободить от российской оккупации все земли, которые РФ пытается присвоить себе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb