Япония подтвердила гибель своего гражданина на войне в Украине

Об этом сообщило издание Kyodo News .

Министерство подтвердило, что 20-летний мужчина погиб в среду. Посольство Японии в Киеве перед этим провело проверку сообщений в социальных сетях о его смерти.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что посольство предоставляет информацию и поддержку семье погибшего.

Кроме того, он также отметил, что Япония ранее выдала предупреждение об эвакуации граждан со всей территории Украины.

"Мы призываем наших граждан не ездить в Украину с какой-либо целью. Находящиеся в стране должны немедленно эвакуироваться", - сказал Мацуно.

4 ноября стало известно, что во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб тайваньский доброволец, 25-летний Джонатан Ценг.

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