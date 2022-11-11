Япония подтвердила гибель своего гражданина на войне в Украине
Министерство иностранных дел Японии подтвердило гибель своего гражданина, воевавшего на стороне Украины в развязанной Россией войне
Об этом сообщило издание Kyodo News .
Министерство подтвердило, что 20-летний мужчина погиб в среду. Посольство Японии в Киеве перед этим провело проверку сообщений в социальных сетях о его смерти.
Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что посольство предоставляет информацию и поддержку семье погибшего.
Кроме того, он также отметил, что Япония ранее выдала предупреждение об эвакуации граждан со всей территории Украины.
"Мы призываем наших граждан не ездить в Украину с какой-либо целью. Находящиеся в стране должны немедленно эвакуироваться", - сказал Мацуно.
- 4 ноября стало известно, что во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб тайваньский доброволец, 25-летний Джонатан Ценг.
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