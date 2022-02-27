Япония поддержит отключение РФ от SWIFT и введет санкции против Путина

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает The Japan Times .



По его словам, Токио присоединится к США, Великобритании, Европе и Канаде в блокировании доступа некоторых российских банков к международной платежной системе SWIFT.



Кисида заявил, что Япония также введет санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников, в том числе президента РФ Владимира Путина.



Также Токио выделит Украине $100 миллионов на экстренную гуманитарную помощь.



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