Япония поддержит отключение РФ от SWIFT и введет санкции против Путина
Правительство Японии присоединится к решению стран G7 отключить Россию от SWIFT и введет персональные санкции против Владимира Путина
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает The Japan Times .
По его словам, Токио присоединится к США, Великобритании, Европе и Канаде в блокировании доступа некоторых российских банков к международной платежной системе SWIFT.
Кисида заявил, что Япония также введет санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников, в том числе президента РФ Владимира Путина.
Также Токио выделит Украине $100 миллионов на экстренную гуманитарную помощь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное