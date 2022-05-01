Япония планирует засекретить руководящие принципы обороны из-за войны в Украине, – Kyodo
Япония планирует частично классифицировать руководящие принципы национальной обороны в рамках серьезного пересмотра политики безопасности страны до конца года.
Об этом сообщает агентство Kyodo News .
Отмечают, что такая инициатива позволит более эффективно противодействовать увеличенным региональным угрозам со стороны Китая и РФ.
"Конфиденциальность пересмотренной версии руководящих принципов программы национальной обороны, 10-летней политики наращивания обороны будет соответствовать в основном засекреченной Стратегии национальной обороны США. Это позволит Японии иметь более конкретную стратегию по непредвиденным обстоятельствам, в том числе с участием Северной Кореи через ее ракетные и ядерные программы", – сообщили источники изданию.
Известно, что инициатива продиктована также фактором полномасштабного нападения РФ на Украину. Решение Москвы своими односторонними попытками изменить статус-кво могут отразиться в Азии на фоне напряженности вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией.
При рассмотрении обновления программы обороны правительством Японии будет сделан акцент на политически чувствительном вопросе о том, сможет ли страна получить возможности для нападения на вражеские базы при ответном ударе, учитывая ее исключительно оборонную политику.
- Министерство иностранных дел России 27 апреля заявило, что вышлет восемь японских дипломатов в ответ на ранее принятое Токио решение о высылке дипломатов РФ.
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