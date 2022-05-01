Япония планирует засекретить руководящие принципы обороны из-за войны в Украине, – Kyodo

Об этом сообщает агентство Kyodo News .

Отмечают, что такая инициатива позволит более эффективно противодействовать увеличенным региональным угрозам со стороны Китая и РФ.

"Конфиденциальность пересмотренной версии руководящих принципов программы национальной обороны, 10-летней политики наращивания обороны будет соответствовать в основном засекреченной Стратегии национальной обороны США. Это позволит Японии иметь более конкретную стратегию по непредвиденным обстоятельствам, в том числе с участием Северной Кореи через ее ракетные и ядерные программы", – сообщили источники изданию.

Известно, что инициатива продиктована также фактором полномасштабного нападения РФ на Украину. Решение Москвы своими односторонними попытками изменить статус-кво могут отразиться в Азии на фоне напряженности вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией.

При рассмотрении обновления программы обороны правительством Японии будет сделан акцент на политически чувствительном вопросе о том, сможет ли страна получить возможности для нападения на вражеские базы при ответном ударе, учитывая ее исключительно оборонную политику.

Министерство иностранных дел России 27 апреля заявило, что вышлет восемь японских дипломатов в ответ на ранее принятое Токио решение о высылке дипломатов РФ.