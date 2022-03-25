Япония планирует запретить экспорт роскошных автомобилей в Россию, - Kyodo

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в правительстве.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на встрече G7, что еще больше российских физических и юридических лиц будут добавлены в санкционный список, а экспорт предметов роскоши будет запрещен.



По словам источника, экспорт роскошных автомобилей в Россию может быть запрещен уже на следующей неделе.

Напомним, ранее Япония ввела санкции против 15 российских должностных лиц и 9 организаций. Позже в список было добавлено еще 25 россиян и 81 российская компания .

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед японским парламентом и призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией.



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